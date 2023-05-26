DHA

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobilden pompalı tüfekle ateş edip 2 köpeği öldüren Z.Y. (38), gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre olay, 24 Mayıs günü öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki bir grup köpeğin yanına yaklaştı. Ardından araçtan bir kişi köpeklere pompalı tüfekle ateş açtı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 köpek yere düşerken, otomobil ise hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye görevlileri geldi. Çok sayıda saçmanın isabet ettiği 2 köpeğin öldüğü belirlendi.