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280 haneli beldede depremden 15 ev sağlam kalabildi

Felaketi yaşayan Adıyaman'da bir belde de neredeyse yok oldu. Bölgede 280 evden geriye sağlam kalabilen sadece 15 ev kaldı

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AA
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da hasarın büyük olduğu yerleşim yerlerinden Yaylakonak'ta 280 haneden sadece 15'i sağlam kalabildi.
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler

    Kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan, depremin ilk günlerinde olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen 1700 nüfuslu Yaylakonak beldesinde yığma taş, toprak ve kerpiçten yapılan evlerin neredeyse tamamı "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı.

     
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler

    Enkazda 72 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler

    Yakınlarını kaybetmenin acısını yaşayan belde sakinleri, yaralarını sarmaya çalışıyor.
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler

    Çadır kurulması için çalışmaların başladığı beldede, askerler de yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı.
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler

    Yaylakonak Belde Belediye Başkanı Abuzer Aydın, AA muhabirine, beldede deprem günü enkazın yanı sıra sert kış koşullarıyla da mücadele ettikleri için oldukça zorlandıklarını söyledi.
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler

    Belde merkezinde 72 can kayıplarının olduğunu, belde nüfusuna kayıtlı olup da Adıyaman merkezde yaşayan 33 vatandaşın da hayatını kaybetmesiyle toplam 105 cana veda ettiklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler

    "Çok zor şartlar altında mücadele ettik, hava muhalefeti nedeniyle ciddi zorlandık. Bu kadar ciddi yıkımın bir nedeni de yoksulluk. Evlerin hepsi taş yığma ve kerpiç. Bu evlerin kimisi 40-50 yıllık. İmkansızlıklar nedeniyle beton harç kullanılamamış, onun yerine toprak kullanılmış. Bu nedenle ciddi kayıplar verdik."
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler

    Aydın, 1700 kişinin yaşadığı beldede yaklaşık 280 hane bulunduğunu belirterek, "15 evimiz sağlam oturulabilir durumda, 10 tanesi ayakta ama kullanılamaz durumda. Geriye kalan hepsi yerle bir oldu. Beldedeki kamu binalarından belediye binasında az hasar var, kullanmayı düşünmüyoruz. Cemevi tamamen zarar görmüş, sağlık ocağı ve okulumuzun iki binası ayakta." ifadelerini kullandı.
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler

    Belde sakinlerinden Halil Taşkaynatan da kayıplarının oldukça fazla olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Köylüler kendi imkanlarıyla insanlarını kurtarmaya çalıştı. Biz kendi imkanlarımızla enkaz altından çıktık. Bir çocuğum kaldı, onu çıkardım, komşularımı kurtarmaya çalıştım, bazıları ölmüştü, bazılarını kurtardık. Yaşadığımıza şükrediyoruz, bu evlerden nasıl çıktık diye."
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler

    "HAYALET BİR KÖYE DÖNDÜ BURASI"

     

    Köylerinin adeta yok olduğunu belirten Taşkaynatan, şunları söyledi:

     

    "Köy yıkıldı, akşamları köyde kimse yokmuş gibi. Hayalet bir köye döndü burası. Kimse yok akşamları, gündüzleri ise gelip evlerin içinde sağlam kalan eşyalarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Devlet yetkililerimizin buraya yardım etmesini istiyoruz. Daha dün Ulaştırma Bakanımız geldi, isteklerimizi sordu, biz de ilettik. 'Yapacağız' dedi ama gecikmesini istemiyoruz. Kalacağımız yer yok, dağlık bir yer burası, rakımı yüksek, karlı bir memleket. Soğukta insanlar dışarıda zor dayanıyor."
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
  • Adıyaman'da bir belde nerdeyse yok oldu! 280 evden sadece 15 tanesi ayakta... - Son haberler
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