"Çok zor şartlar altında mücadele ettik, hava muhalefeti nedeniyle ciddi zorlandık. Bu kadar ciddi yıkımın bir nedeni de yoksulluk. Evlerin hepsi taş yığma ve kerpiç. Bu evlerin kimisi 40-50 yıllık. İmkansızlıklar nedeniyle beton harç kullanılamamış, onun yerine toprak kullanılmış. Bu nedenle ciddi kayıplar verdik."