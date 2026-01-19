DEİK’te Doğan Ali Doğan Yeniden Türkiye–Uganda İş Konseyi Başkanı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Seçimli Olağan Genel Kurulu, önemli bir katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurul kapsamında yapılan seçimler sonucunda, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Ali Doğan, Türkiye–Uganda İş Konseyi Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan Ali Doğan, yalnızca bir görev devamlılığından değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha derin, sürdürülebilir ve çok boyutlu bir yapıya taşınması yönündeki kararlılıktan söz etti. Seçilen tüm iş konseyi başkanlarını tebrik eden Doğan, DEİK’in Türk iş dünyası için üstlendiği stratejik role dikkat çekti.

Doğan Ali Doğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“DEİK Seçimli Olağan Genel Kurulu’nun ülkemiz, iş dünyamız ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Türk iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ticari diplomasiyi yalnızca bir araç değil, uzun vadeli kalkınmanın ve karşılıklı güvene dayalı iş birliklerinin temel unsuru olarak görmeye devam edeceğiz. Her gün bir öncekinden daha iyisine nasıl ulaşabileceğimizi, ülkemiz ve iş dünyamız adına nasıl daha güçlü, daha etkili ve daha sürdürülebilir bir yapı kurabileceğimizi düşünerek çalışacağız.”