Delibal filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Delibal filmi oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. Delibal filmi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için bu akşam saat 20.00'de NOW TV'de izleyicilerle buluşacak. İşte Delibal filmi oyuncuları, konusu hakkında merak edilen bilgiler....
Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun başrollerini paylaştığı Delibal filmi ekranlarda izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu film 25 Aralık 2015 tarihinde yayınlandı. İşte Delibal filmi hakkında ayrıntılar...
DELİBAL KONUSU NE?
Mimarlık öğrencisi olan ve hobi olarak müzik yapan Barış hayatın tadını çıkarmaktan keyif alan birisidir. Füsun’u ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Hep teğet geçen aşk bu defa Barış’ı yakalamıştır. Aşkı ona tattıran bu kız kimdir? İsmini bile bilmediği ama aşık olduğu bu kıza bir şekilde ulaşmak ister ve ulaşır da…
Füsun’u bulmak, ulaşmak tamamdır da; aklında üniversiteyi derece ile bitirip Amerika’da master yapmaktan başka şey olmayan Füsun’u bir de aşka ikna etmek lazımdır. Yakışıklı, akıllı ve içten olan Barış, sonunda bunu da başarır. Füsun’u kendine aşık eder, evlenirler. Her şey masallardaki gibidir. Ta ki masal bir gün bozulana kadar.