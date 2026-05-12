'Delikanlı'da Miran ve Dila'nın karşı karşıya gelmesi heyecan yarattı

SHOW TV'nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş'ın paylaştığı 'Delikanlı'nın yayınlanan bölümünde; Yusuf'un Miran'ın planlarına boyun eğmemesiyle dengeler değişirken peş peşe beklenmedik gelişmeler ve kavuşmalar yaşandı.

Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibinin üstlendiği kadrosunda; Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci, Mina Demirtaş, Onur Ünsal, Gökhan Yıkılan, Erdem Adilce, Asena Girişken, Velatnu Aydın, Fırat Altunmeşe, Zehra Barto, Dilara Yılmaz, Mine Teber, Elçin Atamgüç, Zamire Zeynep Özdemir, Kerimcan Kamal, Necat Bayar, Ergun Kuyucu, Sinem Öcalır, Hakan Eksen, Tuana Naz Tiryaki, Aslı Kaplan, Gökhan Güvenatam ve Devrim Yakut ve Uğur Aslan gibi birbirinden başarılı ve usta isimleriyle 'Delikanlı', dün akşam sosyal medyada #MertRamazanDemir etiketi ile yaklaşık 4 saat TT listesinde yer aldı.

'DELİKANLI'NIN 6'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hazan Yusuf'un duygularından emin bir şekilde karşısında dururken, Sarp'ın şüpheleri giderek büyüdü. Hazan'a Yusuf'la buluştuğu ve yalan söylediği için hesap soran Sarp’ın "Yusuf'tan mı hoşlanıyorsun?" sorusu, Hazan'ı köşeye sıkıştırdı. Ortalık bir süre sakinleşse de Sarp'ın içindeki kuşku dinmedi.

Dila'nın mutluluğu, Hazan'ın kabusu oldu;

Gece yatağında toprakla uyanması ise onda büyük bir korku yarattı; ardından "Miran burada!" çığlıkları evi karıştırırken, Hazan'ın yanında olmayışı Sarp'ı iyice çileden çıkardı.

Miran, Hazan'ı kaçırıyor;

Öte yandan Yusuf'un yıllar sonra ailesinin karşısına çıkması ve annesine sarılması bölümün en duygusal anlarından biri oldu; geçmişin tüm yükü o yüzleşmeyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Yusuf ailesine kavuşuyor;

REKLAM

Finalde ise Miran ile Dila'nın karşı karşıya gelmesi, dengeleri değiştirecek yeni bir yüzleşmenin kapısını araladı.

İşte heyecan dolu final sahnesi;

'Delikanlı', final bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.