Delta varyantından kötü haber! 0:00 / 0:00

DHA

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, kişilerde boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı gibi bulgularla karşılaşıldığında hem bulaşıcılığı hem de ölümcüllüğü nispeten yüksek Delta varyantını akla getirmek gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yalçın, bu gibi bulguları olanların kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalarında yarar olduğunu aktardı.

‘YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI VE ETKİN’

2020 yılı sonu itibari ile ilk kez ana virüs sonrasında İngiltere'de Alfa varyantının tanımlandığını, ardından Brezilya ve Güney Afrika'dan Beta ve Gama varyantlarının tanımlandığını kaydeden Prof. Dr. Yalçın, son olarak da Hindistan'da Delta varyantının tanımlandığını söyledi. Prof. Dr. Yalçın, "Delta varyantı, başlangıçtaki orijinal virüs ve Alfa varyantına göre yüzde 60 daha bulaşıcı ve daha etkin. Sonuçları daha sıkıntılı görülüyor. Delta varyantına karşı belli aşıların daha etkin olduğunu biliyoruz" dedi.

7 FARKLI VARYANT MEVCUT

Prof. Dr. Yalçın, "Bu 4 varyant sonrasında şu an için ülkelerde daha az görülen, belli yerlerde kümeler halinde gördüğümüz 7 farklı varyant mevcut. Bu varyantlarla ilgili veriler giderek artıyor. Fakat belirttiğimiz 4 varyanta göre daha hafif seyrediyor. Son zamanlarda daha çok dikkat çekici olan Delta varyantı, klasik Covid-19 enfeksiyonundan daha farklı. Ateş, öksürük, nefes darlığı, tat ya da koku bozukluklarının olmadığı bir klinik tablo ile karşımıza çıkıyor. Delta varyantında ise dikkat çeken husus, kişilerde boğaz, baş ağrısı, burun akıntısı gibi soğuk algınlığı bulgularının olması" diye konuştu.

‘mRNA AŞISI DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİN’

Özellikle mRNA aşısının Delta varyantına karşı yüksek derecede etkili olduğunun bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Yalçın "Daha önce inaktif aşı olmuş bireylerin en az 3 ay geçmiş ise üçüncü aşıyı olarak, ciddi rahatsızlıkları yok ise (kalp, alerjik hastalıklar) özellikle mRNA aşılarından birinin yapılmasını öngörüyoruz. Daha önce hastalığı geçirmiş bireylerin de mRNA aşısı yaptırmalarında, en az üç ay sonra yaptırmalarında yarar var" dedi.