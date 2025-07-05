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        Haberler Gündem Güvenlik DEM Parti'den PKK'nın silahla bırakma adımı ile ilgili açıklama

        DEM Parti'den PKK'nın silahla bırakma adımı ile ilgili açıklama

        DEM Parti, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde PKK'lıların Irak'ın kuzeyinde silah bırakma adımının basın mensupları tarafından takip edilebileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:38 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:39
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        DEM Parti'den PKK'nın silahla bırakma adımı ile ilgili açıklama
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        Partiden yapılan açıklamada, "'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde yeni bir aşama anlamına gelen önemli ve tarihi günleri yaşıyoruz" denildi.

        Bu kapsamda bir grup PKK üyesinin önümüzdeki günlerde Irak’ın kuzeyinde yapılacak bir etkinlikle kongre kararları doğrultusunda adım atmasının beklendiği belirtildi.

        Sınırlı sayıda köşe yazarının etkinliği izlemek için parti tarafından davet edildiği, diğer basın mensuplarının da bu adımı kendi imkanlarıyla izleyebileceği ifade edildi.

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        Duyuruda, basın mensuplarının akreditasyonlarının herhangi bir zorluk yaşamamaları için parti tarafından yapılacağı da bildirildi.

        *Haberin görseli Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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