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        Haberler Gündem Güncel DEM Parti etkinliğinde marş soruşturması: 9 gözaltı

        DEM Parti etkinliğinde marş soruşturması: 9 gözaltı

        İzmir'de 10-24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önündeki etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalan ve eşlik ederek örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:39
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        DEM Parti etkinliğinde marş soruşturması: 9 gözaltı
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

        10-24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önündeki etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalan ve eşlik ederek örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        9 GÖZALTI

        Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel flama, yasaklı kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

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        #operasyon
        #İzmir
        #DEM Parti
        #PKK
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