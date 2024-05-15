DEM Parti etkinliğinde marş soruşturması: 9 gözaltı
İzmir'de 10-24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önündeki etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalan ve eşlik ederek örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma başlattı.
10-24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önündeki etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalan ve eşlik ederek örgüt propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
9 GÖZALTI
Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel flama, yasaklı kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.