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        DEM Partili Hatimoğulları: Çerçeve yasanın acilen çıkması lazım

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "İyi niyet beyanlarıyla bu süreç götürülemez. Bu nedenle çerçeve yasanın acilen çıkması lazım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 15:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çerçeve yasanın acilen çıkması lazım"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

        DHA'nın haberine göre Hatimoğulları, dünya ve bölgesel krizlerin merkezinde Türkiye'nin yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

        "Her tarafta ya bir yangın ya da fitili ateşlenmek üzere bir gerilim var. Türkiye küresel çalkantıların ve enerji koridoru gerilimlerinin tam ortasında yer alıyor. Bu jeopolitik gelişmeler, Türkiye halkları için hem bir fırsat hem de çok ağır riskler barındırıyor. Bu denklemde doğru yanıt bellidir, çok nettir. Türkiye halklarını tehditlere karşı korumanın yolu; toplumsal barış, ekonomik adalet, demokrasi ve hukuku inşa etmektir. DEM Parti olarak buna inanıyoruz, savunuyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Dünya 3'üncü dünya savaşının eşiğindeyken, bölge büyük bir fırtınadan geçerken barış ve demokrasi iddiası küçümsenemez. Büyük bir iddiadır ve güçlenmelidir. Böylesi bir atmosferde Türkiye'nin yapması gereken şey; bölgesel savaşların uzantısı olmak değil, demokratik barışın kurucu gücü olması gerekir. Bölgede bu çizginin öncüsü olmak gerekir. Bakın geçtiğimiz günlerde Kürt toplumunun farklı kesimleriyle bir araya geldik ve bir Kürt yurttaşımız şunları ifade etti; 'PKK silahları yaktı, ülkeye dönüp siyaset yapmak istiyor ama iktidar iyi niyet dilekleriyle vakit geçiriyor. Meclis irade göstermiyor. Çatışmanın sürmesini mi istiyorlar, PKK'lıların gelip yaşama katılması bu ülkeye ne kaybedecek, onları yasal adım atmaktan alıkoyan nedir?' Bu sorular DEM Parti'nin soruları değil, Kürt yurttaşımızın, Türkiye yurttaşımızın sorularıdır. Meclis, bu sorulara cevap versin. Şu artık bir gerçek ki iyi niyet beyanlarıyla bu süreç götürülemez. Bu nedenle çerçeve yasanın acilen çıkması lazım."

        "BARIŞ, HUKUK DÜZENİNE EMANET EDİLMELİDİR"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, 'Bugün itibarıyla yeni bir aşamadayız. Yasal çerçeve aşamasına gelindi' sözlerini hatırlatan Hatimoğulları, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise çerçeve yasanın en kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını belirtti. Bu sözleri önemsiyoruz. Beklentimiz açık ve nettir; bu süre temmuz ayını geçmemelidir. Çerçeve yasa, Meclis'in bu yasama dönemi bitmeden gelmelidir. 'Yetiştiremedik, ne yapalım, gelecek döneme kalsa bir şey olmaz' gibi yaklaşımlar kabul edilemez. Ümit ediyoruz ki bize böyle yaklaşımlarla gelinmez. Toplumda Kürt, Türk, Alevi, Laz, Çerkez, hiçbir yurttaşımızın barış umudunu kırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu toplum barış olacak beklentisiyle umutlanmıştır. Bunu zamana yayarak bu umutları hiç kimse sönümlendirmeye kalkmasın. Bakın silahların sustuğu yerde çerçeve yasa, kolektif hakların, eşit yurttaşlığın, farklılık içinde birliğin ve yerel demokrasinin zeminini açacaktır. Barış keyfiyete değil, hukuk düzenine emanet edilmelidir. Çerçeve yasa çatışma ve şiddet zemininden siyasi ve hukuki zemine geçiş ve 21'inci yüzyılda Orta Doğu'da başta Kürt sorunu olmak üzere atılan önemli bir adım olacaktır. Barışın güvencesi sadece silahların susması değil, hukukun konuşmasıdır. Kalıcı çözümün teminatı temenniler değil, demokratik güvencedir" diye konuştu.

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