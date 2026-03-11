Demet Akalın, Fatih Ürek'i unutmadı: Hep böyle hatırlayacağız

15 Ekim'de evinde fenalaşarak kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle hayata döndürülerek yoğun bakıma alınmıştı. Burada tedavisi süren şarkıcı, 31 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

Ürek için 1 Şubat'ta, ikindi namazının ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ünlü şarkıcı; daha sonra Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Vefatının üzerinden 40 gün geçen Fatih Ürek'i meslektaşı ve arkadaşı Demet Akalın unutmadı. Geçtiğimiz yaz aralarındaki küslüğü sonlandıran Akalın, Ürek'le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hep böyle hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fatih Ürek, iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ürek, kendi adına bir vakıf kurulmasını istediğini belirterek en büyük hayallerinden birinin, adına bir okul yaptırılması olduğunu söylemişti.