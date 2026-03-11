Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Akalın, Fatih Ürek'i unutmadı: Hep böyle hatırlayacağız - Magazin haberleri

        Demet Akalın, Fatih Ürek'i unutmadı: Hep böyle hatırlayacağız

        59 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Fatih Ürek, vefatının 40'ıncı gününde Demet Akalın tarafından anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 18:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hep böyle hatırlayacağız"

        15 Ekim'de evinde fenalaşarak kalbi duran Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle hayata döndürülerek yoğun bakıma alınmıştı. Burada tedavisi süren şarkıcı, 31 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

        Ürek için 1 Şubat'ta, ikindi namazının ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ünlü şarkıcı; daha sonra Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

        Vefatının üzerinden 40 gün geçen Fatih Ürek'i meslektaşı ve arkadaşı Demet Akalın unutmadı. Geçtiğimiz yaz aralarındaki küslüğü sonlandıran Akalın, Ürek'le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hep böyle hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Fatih Ürek, iki yıl önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ürek, kendi adına bir vakıf kurulmasını istediğini belirterek en büyük hayallerinden birinin, adına bir okul yaptırılması olduğunu söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla 20 milyon liralık soygun kamerada

        KUYUMCUKENT'e 2 araçla ellerinde uzun namlulu silahlarla gelen şüpheliler, yaklaşık 20 milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        #Demet Akalın
        #fatih ürek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Evinden çıkarılıyor
        Evinden çıkarılıyor
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu