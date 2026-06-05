Demet Akalın'ın tatil keyfi
Demet Akalın, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü şarkıcı, Torba'da konakladığı otelin plajında görüntülendi
Giriş: 05 Haziran 2026 - 09:57 Güncelleme:
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Demet Akalın, yaz sezonunun tadını Bodrum'da çıkarıyor. Torba'da konakladığı otelin plajında objektiflere yansıyan şarkıcı, menajeri Ufuk Ergin ile uzun süre sohbet etti.
Gün boyu kumsalda vakit geçiren Akalın, serinlemek için kendini serin sulara bıraktı.
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Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından da tatil anlarını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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