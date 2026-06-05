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        Haberler Objektife Takılanlar Demet Akalın'ın tatil keyfi

        Demet Akalın'ın tatil keyfi

        Demet Akalın, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü şarkıcı, Torba'da konakladığı otelin plajında görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        Demet tatilde

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Demet Akalın, yaz sezonunun tadını Bodrum'da çıkarıyor. Torba'da konakladığı otelin plajında objektiflere yansıyan şarkıcı, menajeri Ufuk Ergin ile uzun süre sohbet etti.

        Gün boyu kumsalda vakit geçiren Akalın, serinlemek için kendini serin sulara bıraktı.

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        Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından da tatil anlarını sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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