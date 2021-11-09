Demet kesenin ağzını açtı! 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz yıllarda Bostancı'da gerçekleştirdiği konserlerdeki şovlarıyla beğeni toplayan Demet Akalın, bu yıl da adından söz ettirecek.

Müzikseverler için unutulmayacak bir gecenin ön çalışmalarına başlayan Akalın, her yıl olduğu gibi bu yıl da görsel bir şölen sunmak için kolları sıvadı. Şarkılarının yanı sıra dans performansları, sahne tasarımı ve ışık şovlarıyla beğeni toplayan Demet Akalın'ın konserine müzikseverlerden de ilgi oldukça yüksek.

Bostancı Gösteri Merkezi konserinin kendisi için her zaman çok önemli olduğunu söyleyen Demet Akalın, özel tasarlanmış sahnesinde gerçekleştireceği şovları ve dansçılarıyla büyük bir konsere imza atacağını belirtti.