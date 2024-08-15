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        Haberler Magazin Demet Akbağ'dan Gonca Vuslateri'ye sürpriz ziyaret

        Demet Akbağ'dan Gonca Vuslateri'ye sürpriz ziyaret

        Demet Akbağ, Gonca Vuslateri'nin 27 Nisan'da kucağına aldığı kızı Asya'yı ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:28
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        Gonca Vuslateri'ye sürpriz ziyaret
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        Ünlü oyuncu Demet Akbağ, meslektaşı Gonca Vuslateri'nin geçtiğimiz aylarda dünyaya getirdiği kızı Asya'yı ziyaret etti.

        Vuslateri, bu anları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Sabah eve gelen sürpriz; anneyi besledi, Asya'yı sevdi, kokladı. Biraz Fransızca şarkı söyledi, daracık balkonda oturup Türk kahvesi içip dertleştik ve sonra gitti" şeklinde ki notu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #demet akbağ
        #Gonca Vuslateri
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