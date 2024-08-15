Demet Akbağ'dan Gonca Vuslateri'ye sürpriz ziyaret
Demet Akbağ, Gonca Vuslateri'nin 27 Nisan'da kucağına aldığı kızı Asya'yı ziyaret etti
Giriş: 15.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:28
Ünlü oyuncu Demet Akbağ, meslektaşı Gonca Vuslateri'nin geçtiğimiz aylarda dünyaya getirdiği kızı Asya'yı ziyaret etti.
Vuslateri, bu anları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Sabah eve gelen sürpriz; anneyi besledi, Asya'yı sevdi, kokladı. Biraz Fransızca şarkı söyledi, daracık balkonda oturup Türk kahvesi içip dertleştik ve sonra gitti" şeklinde ki notu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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