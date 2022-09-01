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Demet Özdemir'e kayınvalidesinden nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin

Oğuzhan Koç, geçtiğimiz pazar günü oyuncu Demet Özdemir ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcının annesi Kıymet Koç, gelinine "Ailemize hoş geldin" sözleriyle seslendi

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  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    Demet Özdemir (30) ile Oğuzhan Koç (37), 26 Ağustos olarak belirledikleri nikah tarihlerini olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Ağustos’a ertelemişti. İkili, iki günlük gecikmeyle nikah masasına oturmuştu.

    Koç, Sarıyer'deki bir otelde düzenlenen tören ile Özdemir'le hayatını birleştirmişti.
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcının annesi Kıymet Koç, sosyal medya hesabından Demet Özdemir için paylaşımda bulundu.
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    Düğünde çekilen fotoğrafları yayınlayan anne Koç, gelinine "Demet'ciğim ailemize hoş geldin. Güzel bir gün, rüya gibi düğün... Her şey en ince detayına kadar düşünülmüş. Hassasiyet, incelik, zerafet… Bence, bizce çok güzel bir düğündü." sözleriyle seslendi.
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    "VE SONSUZA DEK MUTLU YAŞAMIŞLAR!"

    Oğuzhan Koç da düğünden sonra eşiyle çekilen fotoğrafını "Ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar!" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

    Ünlü şarkıcı, "Rüya gecemizde yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler!" mesajını da yayınlamıştı.
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    860 BİN TL'LİK DÜĞÜN HEDİYESİ

    Düğüne, çiftin ailelerinin yanı sıra sanat dünyasından birçok önemli isim katılmıştı.

    Oğuzhan Koç, eşine yaklaşık değeri 860 bin TL olan bir gerdanlık hediye etmişti.
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    ÇOK KONUŞULDU

    Koç'un, Demet Özdemir'in boyuna yaklaşabilmek için giydiği kalın tabanlı ayakkabı da sosyal medyada çok konuşulmuştu.
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    Demet Özdemir, düğününde iki gelinlik giymişti. Ünlü oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerindeki after party için de ayrı bir elbise tercih etmişti.
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    İşte ünlü çiftin düğününe katılan bazı yakın dostları...

    Eser-Berfu Yenenler çifti ve oğulları Kuzey ile Mete
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    Yılmaz Erdoğan, İbrahim Büyükak ve Tolga Akış
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    Pelin Karahan
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    Hande Doğandemir
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    Selin Şekerci
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    Deniz Baysal
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

    Bensu Soral
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri
  • Demet Özdemir'e kayınvalidesi Kıymet Koç'tan nikah sonrası mesaj: Ailemize hoş geldin - Magazin haberleri

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