Demi Moore, yeni filmini 3 kızıyla birlikte tanıttı

Gösterime 20 Eylül'de girecek olan filmde Demi Moore'un canlandırdığı 'Elisabeth Sparkle', ışıltılı günlerini ardında bırakan bir oyuncudur. Cinsiyetçi bir yapımcı tarafından kovulduktan ve yaşı nedeniyle artık hiçbir rol alamadıktan sonra umutsuzluk sarmalına düşer. Ta ki onu, sözde sizi daha iyi bir versiyon haline getirecek gizemli bir madde sunan gizemli bir şirkete götüren o ölümcül araba kazasına kadar.