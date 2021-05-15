Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

Demir Grup Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Demir Grup Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

4. dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanındaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.

7. dakikada Hakan Arslan'ın ceza alanında kafayla aşırdığı top, Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

30. dakikada Fajr'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

40. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında Kayode'nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel'in ceza sahasına ortasında kale alanındaki Ninga'nın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği top, oluşan karambolde boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Kayode, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Claudemir'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Fajr'ın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada ceza sahası içinde rakiplerini geçen Gradel'in sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, topu güçlükle kornere tokatladı.

69. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in hafif sol çaprazdan ceza alanı çizgisi üzerinden yerden sert şutunda top filelere gitti. 2-0.

73. dakikada Kasımpaşa, farkı 1'e indirdi. Anıl Koç kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca mücadelenin hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1.

80. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Yasin Dülger'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu ayaklarıyla çeldi.

90+2. dakikada Kone'nin pasında ceza alanında topla buluşan Kayode, Luckassen'in müdahalesi sonucu yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Kone'nin kullandığı penaltıda Erdem Canpolat, gole izin vermedi.

Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

DemirGrupSivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Claudemir (Dk. 85 Kone),Ninga (Dk. 73 Felix),Fajr, Hakan Arslan, Cofie, Gradel (Dk. 90 Yatabare),Kayode

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Brecka, Luckassen, Evren Eren Elmalı, Bistrovic (Dk. 85 Furkan Külekçi),Tarkan Serbest (Dk. 57 Doğucan Haspolat),Koomson (Dk. 57 Yasin Dülger),Anıl Koç (Dk. 74 Hasan Emre Yeşilyurt),Hajradinovic, Varga (Dk. 46 Yusuf Erdoğan)

Goller: Dk. 42 Kayode, Dk. 69 Gradel (Demir Grup Sivasspor),Dk. 73 Yusuf Erdoğan (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarıkartlar: Dk. 29 Erdem Canpolat, Dk. 53 Hajradinovic, 90+1 Luckassen (Kasımpaşa),Dk. 70 Hakan Arslan, Dk. 72 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - BJK maçı hangi kanalda? BJK maçı canlı skor ve ilk 11'ler
FUTBOLKadrolar açıklandı
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı CANLI YAYIN - GS maçı hangi kanalda? GS maçı canlı skor ve ilk 11
FUTBOLTerim'in 11'i açıklandı
Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
FUTBOLFenerbahçe'nin 11'i belli oldu
Trabzonspor - Gençlerbirliği | CANLI YAYIN
FUTBOLTrabzonspor - Gençlerbirliği
SON 90 DAKİKA! Beşiktaş, kritik Göztepe deplasmanında! İşte Beşiktaş muhtemel 11'i
FUTBOLSon 90 dakika!
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi heyecanlı bekleyiş! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
FUTBOLKulaklar İzmir'de...
MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1
FUTBOL3 puan Davidson'dan!
Atakaş Hatayspor: 0 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLGaziantep FK 1 attı 3 aldı
İkili averaj nasıl hesaplanır? Süper Lig ikili averaj ve genel averaj hesaplama nasıl yapılır? BJK GS averajla
FUTBOLİkili averaj nasıl hesaplanır?
Fraport TAV Antalyaspor: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0
FUTBOLAntalya'da gol sesi çıkmadı