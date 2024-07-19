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        Haberler Bilgi Magazin Demir Maske filmi konusu ve oyuncuları: Demir Maske filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Demir Maske filmi konusu ve oyuncuları: Demir Maske filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Demir Maske (Iron Mask) filmi 19 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosu Stepchenko, Petrukhin ve Dmitri Palees tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Oleg Stepchenko üstlenmektedir. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Demir Maske filmi konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Demir Maske filminin konusu nedir sorusunun yanıtı...

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        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 18:34 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:34
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        Başrollerini aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncularıdan Jackie Chan ve Arnold Schwarzenegger'in paylaştığı Demir Maske filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2019 yılında vizyona giren film aksiyon macera türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Demir Maske filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Demir Maske filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

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        DEMİR MASKE FİLMİ KONUSU NEDİR?

        İngiliz gezgin Jonathan Green, Büyük Peter’dan Rusya’nın Uzak Doğu bölgesini haritalaması için emir alır. Bunun ardından Jonathan, sonunda Çin’e ulaşacağı macera dolu bir yolculuğa koyulur. Yol boyunca nefes kesici keşiflere imza atıp, tuhaf yaratıklar ve Çinli prenseslerle karşılaşan Jonathan, bu süreçte ölümcül dövüş sanatları ustası hatta tüm ejderhaların atası olan Ejderha Kralı ile yüzleşmek zorunda kalır.

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        DEMİR MASKE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Jason Flemyng Jonathan Green

        Cheng Lan rolünde Helen Yao

        Jackie Chan Usta Et Al olarak

        Arnold Schwarzenegger Kaptan James Hook

        Yuri Kolokolnikov Çar Büyük Peter

        Anna Churina Bayan Emma Dudley

        Charles Dance Lord Dudley

        Büyükelçi olarak Rutger Hauer

        Kaptan olarak Martin Klebba

        Gri rolünde Christopher Fairbank

        Ölü Kazak olarak Igor Jijikine

        Robert Gilabert Cuenca Kule Muhafızı olarak filmde yer alıyor.

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