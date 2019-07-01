Demir Yumruk filmi oyuncuları kimler? Demir Yumruk filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Suç ve spor dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Demir Yumruk filmine dair detaylar...
DEMİR YUMRUK FİLMİ KONUSU
Hands of Stone, antrenörü Ray Arcel'in yardımıyla (Robert de Niro) profesyonel kariyerine 16 yaşındayken 1968 yılında başlayıp 2002'de 50 yaşındayken emekli olan Panamalı boksör Roberto Duran'ın (Edgar Ramirez) hayatına ışık tutmaktadır.
1980 yılı haziran ayında Sugar Ray Leonard'ı (Usher Raymond IV) yenerek dünya orta siklet boks şampiyonu olmasına rağmen, kasımdaki rövanş maçı sırasında meşhur sözünü söyleyerek köşesine geri dönmesi bütün boks camiasını şok etmiştir: “No mas” (No more!) (Yeter!)
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