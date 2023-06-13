DHA

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran 2022'de 'Demir Yumruk' operasyonu düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü kurucusu olduğu iddia edilen Hüseyin Eryılmaz'ın ve o dönemde CHP'li Melih Meriç'in da aralarında olduğu 46 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Söz konusu iddianamede, Hüseyin Eryılmaz ile 'örgüt yöneticisi' oldukları iddia edilen Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi ve Soner Eryılmaz'ın ayrı ayrı 'suç örgütü kurmak' suçundan 4 yıldan 8 yıla, 'suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık' suçundan 10 yıldan 35 yıla kadar diğer sanıklar hakkında da 'suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık', 'kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık', 'suç örgütüne üye olmak' ve 'suç örgütüne yardım' suçlarından 2'şer yıldan 35'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın 10 Ocak'ta görülen duruşmasında, 'örgüt yöneticisi' oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar Hüseyin Eryılmaz, Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi, Soner Eryılmaz ile Ahmet Kurtuluş, İsmail Eryılmaz ve Yılmaz Altunbulak tahliye edildi.



CHP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MELİH MERİÇ'İN DOSYASI AYRILDI

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin beyanda bulunmaları için sanıklara söz verdi. Sanıklar, mal varlıklarının üzerindeki tedbirin ve yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti. Sorguları tamamlanan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına, soruşturma aşamasında sanıkların banka hesaplarına, taşınmazlara, hava ve kara taşıtlarına uygulanan tedbirin kaldırılmasına karar verildi. Bazı sanıkların, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini yerinde görmeyen mahkeme heyeti, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in, yeni yasama döneminde milletvekili seçildiği gerekçesiyle dosyasını ayırdı.