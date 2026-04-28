        Demiryollarında yeşil dönüşüm

        Demiryollarında yeşil dönüşüm

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ile yolcu taşımacılığı kapsamında dijitalleşme çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Dijital ortamda gerçekleştirilen yılda yaklaşık 24 milyon biletleme işlemi ile 3 bin ağacın kesilmesi önlendi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 12:24 Güncelleme:
        Demiryollarında yeşil dönüşüm

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ile yolcu taşımacılığı kapsamında dijitalleşme çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, dijitalleşmenin çağın gereklilikleri doğrultusunda demiryolu taşımacılığında hizmet kalitesini dönüştüren en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

        “3BİN AĞACIN KESİLMESİNİ ÖNLEDİK”

        Bakan Uraloğlu, Yolcu Taşıma Platformu (YTP) ile bilet alma süreçlerini kolaylaştırdıklarını hem de doğanın korunmasına katkı sağladıklarını belirterek “YTP, biletleme, rezervasyon ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir çatı altında toplayarak; dijital ortamda gerçekleştirilen yılda yaklaşık 24 milyon biletleme işlemi sayesinde 3 bin ağacın kesilmesini önledik.” dedi.

        TCDD Taşımacılık AŞ tarafından tamamen Türk mühendislerle geliştirilen platform ile vatandaşların biletlerini web veya mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde alabildiğine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Bilet kesim işlem süresi gişede 15, mobilde 35 saniyeye kadar düştü. Bulut tabanlı altyapısı sayesinde sistem günde 85 bin biletleme işlemini karşılayabiliyoruz. Mikroservis mimarisi ise yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kaynak kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor. YTP, Türkiye Bilişim Derneği’nin 2025 Türkiye Bilişim Ödülleri kapsamında ‘Kamudan Vatandaşa Hizmetler’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.”

        Artık trenlerde yolcu kabul işlemlerini QR kod veya Kimlik Kartı ile saniyeler içinde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Bu sayede yolcu deneyimi önemli ölçüde iyileşti, işlemler daha hızlı ve sorunsuz hale geldi. 2025 yılında toplam bilet satışlarımızın yüzde 45’i mobil uygulama, yüzde 24’ü web sitesi üzerinden yapıldı; yüksek hızlı trenlerde ise bilet satışlarının yaklaşık yüzde 90’ı dijital kanallar aracılığıyla gerçekleşti.” bilgisini paylaştı.

