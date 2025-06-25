Demokratik Kongo Cumhuriyeti telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Demokratik Kongo Cumhuriyetinde hangi alan adı uzantısı kullanılır?

N’Djili Havalimanı’ndan kalkan mavi‑beyaz boyalı banliyö treni, Kongo Nehri kıyısını takip ederek Kinşasa’ya yaklaşırken çevrenizdeki tabelalarda birbiri ardına "+243" numaraları ve “CD” etiketleri dikkatinizi çeker. Aynı anda cep telefonunuza mobile-money doğrulama mesajı düşer, ekranında 1 000 CDF (Kongo Frangı) ifadesi belirir. Fosforlu sarı TIR plakalarında “CGO” harfleri, matara kapağından sarkan QR kodlarında “.cd” bakiyesi… Tüm bunlar, yüzölçümü Avrupa’nın ikinci büyük ülkesine eşdeğer olan bu devletin telekom, finans, lojistik ve dijital ağlardaki koordinat sistemidir. Bu yazıda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve ülke alan adı uzantısını hem tarihsel çerçeve hem pratik ipuçlarıyla sunuyoruz.

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DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ TELEFON KODU

Demokratik Kongo Cumhuriyeti telefon kodu +243 olarak belirlenmiştir. Uluslararası arama yapmak için “+” veya “00” ardından 243 tuşlanır ve bölgesel kod eklenir. Sabit hatlarda bölge kodu bir veya iki hanelidir: Kinşasa için 1, Lubumbashi için 2, Goma için 3 gibi. Örneğin İstanbul’dan Kinşasa’daki 123 4567 numaralı sabit hattı aramak için “+243 1 123 4567” çevrilir. Mobil hatlar 9 hanelidir ve “08”, “09”, “097” gibi bloklarla başlar.

Telekom sektörü: Vodacom Congo, Airtel Congo RDC, Orange RDC ve Africell RDC ülkenin dört büyük GSM operatörüdür. 4G LTE kapsaması Kinşasa, Lubumbashi, Goma ve Bukavu merkezlerinde yoğun, iç bölgelerde EDGE’e düşer. SIM kart alımı pasaport fotokopisi ve biyometrik fotoğraf eşliğinde bayilerde yapılır. 2025 tarife verilerine göre 10 GB veri paketi yaklaşık 10 000 Kongo Frangı’dır (yaklaşık 3,5 USD). Mobil para (M‑Pesa, Orange Money) sistemleri nakit sıkıntısı yaşanan bölgelerde yaygın ödeme aracıdır.

REKLAM Roaming: Türkiye hatları günlük 500 TL civarı roaming ücreti uyguladığından, yerel SIM edinmek en mantıklı seçenektir. İki SIM slotlu telefon kullanıyorsanız ana hattınızı uçak modunda tutup Wi‑Fi aramayı etkinleştirebilirsiniz. Sınır komşuları Uganda ve Ruanda’ya geçtiğinizde +243 SIM otomatik roaminge girer ancak “One Network Africa” anlaşması kapsamında ek paket alınabilir. DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ PARA BİRİMİ Demokratik Kongo Cumhuriyeti para birimi Kongo Frangı (CDF)’dır. ISO 4217 kodu “CDF”, simge olarak “FC” kısaltması kullanılır. 1 FC = 100 centime olsa da centime madeni paraları 2006’dan beri tedavülde yoktur. Banknotlar 50, 100, 200, 500, 1 000, 5 000, 10 000 ve 20 000 FC kupürlerindedir. Merkez Bankası (Banque Centrale du Congo), dalgalı kur rejimi uygular; siyah piyasa ile resmî kur arasında makas bulunur. 2025 Temmuz itibarıyla 1 USD ≈ 2 550 CDF’dir. Büyük şehirlerde USD yaygın olarak kullanılır; fatura ve otel ödemelerinde seri numarası yeni (2009 üstü) banknot tercih edilir. Beyaz yakalı harcamalarda Visa ve Mastercard POS cihazı nadirdir, ancak mobil cüzdan QR ödemesi çoğu kafede geçerli. Bankamatiklerden dolar çekmek mümkün fakat işlem başına 5‑8 USD masraf kesilir. REKLAM Vergi iadesi sistemi yoktur; ithalat ödemelerinde CDF cinsinden gümrük vergisi kesilir. Yabancı şirketler döviz hesaplarını Kinşasa merkezli Bank of Africa veya Rawbank üzerinden USD/CDF çift hesap olarak yürütür.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ PLAKA KODU Demokratik Kongo Cumhuriyeti plaka kodu uluslararası oval etiket standardında “CGO” harfleriyle tanımlanır. Bu üç harf, İngilizce “Congo” kelimesinin kısaltmasıdır ve Birleşmiş Milletler Karayolu Trafik Konvansiyonunda DKC’ye tahsis edilmiştir. Yurt içi plakalar 2016 reformuyla sarı zemin üzerine siyah karaktere geçmiştir. Format “CGO 1234 AB” biçimindedir: sol tarafta ülke kodu CGO, ortada dört haneli seri, sağda iki harf bölge ve araç sınıfını simgeler. Diplomatik plakalar mavi‑beyaz, askerî plakalar kırmızı‑siyah renktedir. Uluslararası taşımacılık: DKC plakalı TIR’lar Darüsselam Limanı’ndan Tanzanya üzerinden kara rotasını kullanır. Türkiye’ye gelmek için Kenya‑Etiyopya‑Cibuti‑Suudi Arabistan feribot rotası veya Trans‑Sahra koridoru üzerinden Fas limanları tercih edilir. Transit geçişte CGO etiketi ve Yeşil Sigorta (Carte Brune CEDEAO geçmez) yerine özel üçüncü ülke kasko poliçesi gerekir. Yabancı plakalı araçların DKC’ye girişi Zambiya veya Ruanda sınır kapısında geçici ithalat karnesi (Laissez‑Passer) ile yapılır. Kinşasa trafiğinde sağdan direksiyonlu araçlar yasaktır; bu nedenle Zambiya’dan gelen RHD araçların şehir merkezine girişi sınırlandırılmıştır.