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Denetimlerde kayıt dışı çalıştığı belirlenen 30 bin 529 kişi vergi mükellefi yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, yürüttüğü yaygın ve yoğun denetimler sonucu, geçen yıl kayıt dışı çalıştığını tespit ettiği 30 bin 529 kişinin vergi mükellefi olmasını sağladı. Gelir İdaresi Başkanlığı geçen yıl 351 bin 451 denetim gerçekleştirdi. Başkanlık, geçen yıl akaryakıt, konaklama ve eğlence, gezi ve aktivite ile sağlıklı yaşam ve kişisel bakım sektörlerine yönelik de denetimler yaparak cezai işlem uyguladı

Denetimlerde kayıt dışı çalıştığı belirlenen 30 bin 529 kişi vergi mükellefi yapıldı
AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçen yıl yaygın ve yoğun vergi denetimi faaliyetleri yürüttü.

Bu kapsamda toplam 351 bin 451 denetim yapıldı. 2020 yılında mükellefler nezdinde ise 292 bin 682 vergi denetimi gerçekleştirildi ve kayıt dışı çalıştığı tespit edilen 30 bin 529 kişi için yeni mükellefiyet tesis ettirildi.

Geçen yıl 1542 iş yerinde de fiili hasılat denetiminde bulunuldu ve 26 bin 698 nakliye aracı nezdinde fiili denetim yapıldı. Bu kapsamda kesilen usulsüzlük cezası tutarı 95 milyon 954 bin 30 lira oldu.

İŞ YERLERİNE YOKLAMA YAPILDI

Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri yaygın ve yoğun denetim çalışmaları yanında iş yerlerine yönelik yoklama faaliyetinde de bulundu.

Bu kapsamda, geçen yıl 1433'ü vergi denetimi, 1780'i de yoklama faaliyetleri kapsamında olmak üzere 3 bin 213 işçinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi.

EĞLENCE SEKTÖRÜNE DENETİM

Başkanlıkça geçen yıl akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara (ÖKC) yönelik olarak akaryakıt istasyonları nezdinde 30 bin 261 denetim yapıldı ve 5 milyon 939 bin 263 lira ceza kesildi.

Konaklama ve alkollü eğlence sektörüne yönelik denetimlerde 10 bin 427 mükellef için 2 bin 800 cezalı tutanak düzenlendi ve 7 milyon 651 bin 321 lira ceza kesilmesi uygun bulundu.

Bölgesel geziler ve ekstrem aktiviteler sektörüne yönelik denetimlerde 178 mükellef nezdinde 26 cezalı tutanak düzenlendi ve 45 bin 288 lira ceza uygulandı.

Sağlıklı yaşam ve kişisel bakım hizmeti sektörüne yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 46 mükellef için 1095 cezalı tutanak düzenlendi ve 843 bin 268 lira ceza kesildi.

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