Deniz Akkaya kimdir?

Deniz Akkaya (d. 3 Ağustos 1977, İstanbul),Türk manken, oyuncu ve sunucu.
Semiha Şakir Lisesinden mezun oldu. İlk olarak 1996 yılında Nihat Doğan'ın "Maçoyum Ben" şarkısının klibinde oynadı. 1997 yılında Best Model of Turkey'de en iyi manken seçildikten sonra bu yönde çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli dizilerde rol aldı. Mankenliği bıraktı.
Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe adında bir kızı bulunmaktadır.
Oyunculuk kariyeri
Maskeli Beşler: Kıbrıs (2007)
Vizontele Tuuba (2003) (Deniz Kızı)
Okul (2003) (Alev)
Metro Palas (2004) (Yelda)
Şarkılar Seni Söyler (2003) (Ayten)
Yeşil Işık (2002)
Hemşerim (1997)
Ölümle Dans
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