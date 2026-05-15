Deniz Aytekin hakemliği bırakıyor

Metin, 19 yıl önce kayboldu... "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!

İzmir'in Foça ilçesinde askerlik görevini yaparken hava değişimi izniyle geldiği Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 16 Mayıs 2007'de kaybolan 22 yaşındaki Metin Karslıoğlu'ndan ailesi bir daha haber alamadı. Faili meçhul dosyanın aydınlatılmasını istediğini belirten ağabey Fatih Karslıoğlu, "19 yıl oldu k... Daha Fazla Göster İzmir'in Foça ilçesinde askerlik görevini yaparken hava değişimi izniyle geldiği Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 16 Mayıs 2007'de kaybolan 22 yaşındaki Metin Karslıoğlu'ndan ailesi bir daha haber alamadı. Faili meçhul dosyanın aydınlatılmasını istediğini belirten ağabey Fatih Karslıoğlu, "19 yıl oldu kardeşim kayıp. Kardeşimin cinayete kurban gittiğine inanıyoruz. O zamanın parasıyla 100 bin TL ödül koymuştuk. Şu an 100 bin dolar ödül (4.6 milyon TL) veriyoruz, katilini çıkarana" dedi (DHA) Daha Az Göster