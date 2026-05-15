        Haberler Spor Futbol Almanya Deniz Aytekin hakemliği bırakıyor

        Deniz Aytekin hakemliği bırakıyor

        Almanya'da uzun yıllardır görev yapan Türk kökenli Deniz Aytekin, Bayern Münih-Köln mücadelesiyle hakemlik kariyerinin son maçına çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 11:10 Güncelleme:
        Deniz Aytekin hakemliği bırakıyor

        Türk kökenli hakem Deniz Aytekin, Bundesliga'da son maçının ardından hakemliğe veda edecek.

        47 yaşındaki hakem, yarın Bayern Münih'in sahasında Köln'ü ağırlayacağı 34. ve son hafta maçında görev yaparak kariyerindeki son karşılaşmasına çıkacak.

        Deniz Aytekin, yaptığı açıklamada, emeklilik kararının kendisine hüzün verdiğini belirtti.

        2008'den bu yana Bundesliga'da hakemlik yapan Deniz Aytekin, 2019, 2022 ve 2024 yıllarında Almanya’da "Yılın Hakemi" seçildi.

        Tecrübeli hakem, Bundesliga'da şu ana kadar 253 maç yönetti.

