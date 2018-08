2 | 13

"YOLUN AÇIK OLSUN"



Genç oyuncu ile birlikte çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Deniz Çakır, "Can çocuk. Canım çocuk. Bugünün en güzel haberi senden geldi. Ben böyle gururlandıysam, kıymetli annen nasıl gurur doludur. Sen hep böyle dik dur hayatta. Güzel duruşlu, güzel kalpli biriciğim; hem meslektaşın hem ablan olarak her zaman yanındayım. Böyle güzel bir evlat yetiştirdikleri için, kıymetli anne ve babanın ellerinden öperim. Can çocuk, yolun aydınlık olsun. Ayağına taş değmesin" notunu düştü.