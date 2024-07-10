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        Haberler Magazin Deniz Seki'nin ayağı çatladı - Güncel Magazin Haberleri

        Deniz Seki'nin ayağı çatladı

        Deniz Seki, 1 Temmuz'da kutladığı doğum gününün ardından evinde geçirdiği bir kaza sonucu ayağını çatlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 07:31 Güncelleme: 10.07.2024 - 07:49
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz Seki, 1 Temmuz'da yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı doğum gününün ardından evde geçirdiği biz kaza sonucu ayağını çatlattı.

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        10 GÜNDÜR EVDE

        İki gün sonra olan klip çekimini iptal eden 54 yaşındaki şarkıcı 10 gündür evden dışarı çıkamıyor.

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        Sağlığına kavuşmak için özel bir ayakkabı giyen Deniz Seki'nin konserlere çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.

        #deniz seki
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