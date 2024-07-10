Deniz Seki'nin ayağı çatladı
Deniz Seki, 1 Temmuz'da kutladığı doğum gününün ardından evinde geçirdiği bir kaza sonucu ayağını çatlattı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Deniz Seki, 1 Temmuz'da yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı doğum gününün ardından evde geçirdiği biz kaza sonucu ayağını çatlattı.
10 GÜNDÜR EVDE
İki gün sonra olan klip çekimini iptal eden 54 yaşındaki şarkıcı 10 gündür evden dışarı çıkamıyor.
Sağlığına kavuşmak için özel bir ayakkabı giyen Deniz Seki'nin konserlere çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.