Kapak çekimi sonrası bir restorana yemeğe gelen şarkıcı, "Çok yoğun çalışıyoruz, güzel işlerle geliyoruz. Şarkılar güzel, sağlığım yerinde, her şey yolunda gidiyor" şeklinde konuştu.



Verdiği kilolarla ilgili konuşan Deniz Seki, "Emek veriyorum ve bu emeğin karşılığını almak çok iyi hissettiriyor. Kendimi seviyorum, bu şekilde mutluyum" dedi.