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Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye Habertürk ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada ilk bölümün konusu asgari ücret oldu. Yarışmaya katılanlar arasında Deniz Şenelt Kalelioğlu 'in hayatı merak konusu oldu. Peki, "Deniz Şenelt Kalelioğlu kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Deniz Şenelt Kalelioğlu mesleği ne?" İşte Deniz Şenelt Kalelioğlu 'in biyografisi...

DENİZ ŞENELT KALELİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Ankaralı. Ankara doğumlu. İstanbul ve Bodrum’da yaşıyor. Evli, 3 yaşında bir kızı var.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve İktisat Bölümü ve Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Bölümü yüksek lisans mezunu. Capella Üniversitesi’nde online olarak psikoloji doktorası yapıyor.

Ad: DENİZ

Soyad: ŞENELT KALELİOĞLU

Yaş: 46

Ünvan: Eğitim Danışmanı