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Haberler İş-Yaşam DenizBank 25 yaşında
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''Krizlerden güçlenerek çıktık''

DenizBank 25'inci kuruluş yıl dönümünü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlediği özel bir gece ile kutladı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş "Bütün krizlere bu kadar dayanıklı olmamız ve her birinden çok az hasarla çıkabilmemizi, ortak aklımız sağlamıştır. Bütün bunları yaparken, hareket noktamız, memleket sevdamızdı" açıklamasında bulundu

DenizBank 25 yaşında
''Krizlerden güçlenerek çıktık''
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AA / HABERTURK.COM

DenizBank, 25'inci yıl dönümünü özel bir gece ile kutladı. Ünlü isimlerin sahne aldığı, 1.500’ü aşkın davetlinin ağırlandığı gecede, DenizBank’ın dünden bugüne 25 yıllık yolculuğundaki kilometre taşları konuklar ile paylaşıldı.

İş, sanat ve spor dünyasının önemli isimlerinin katıldığı etkinlik, Fazıl Say’ın performansı ile başladı.

Gecede, tenor Mario Frangoulis, Sertab Erener, Karsu ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası misafirlere müzik ziyafeti sundu.

'HAREKET NOKTAMIZ MEMLEKET SEVDAMIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank’ın 25'inci yılıyla gümüş yaşını kutlayıp altın çağına adım attığını, çocuklarının çalışmayı arzu edecekleri kurumu yaratma heyecanıyla yol aldıklarını bildirdi.

Denizbank olarak hep yarınlar için çalıştıklarını belirten Ateş, "Elbette bu süreçte bütün finans sektörü çalışanları gibi gerek küresel gerek ülkemiz içinde, sayısız krizlerle karşı karşıya kaldık. Hepsinden de güçlenerek çıktık. Bu dönüm noktalarında yaptığımız, gemimizi fırtınanın ortasında, rotasında ilerletmekti. Ve bunu, ona zarar vermeden, büyüterek ve zenginleştirerek başardık. Bütün krizlere bu kadar dayanıklı olmamız ve her birinden çok az hasarla çıkabilmemizi, ortak aklımız sağlamıştır. Bütün bunları yaparken, hareket noktamız, memleket sevdamızdı. Bu sevdadan aldığımız güç ile ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

DenizBank 25. yılını kutlarken banka çalışanlarının hazırladığı bir görsel de sosyal medyada sıkça paylaşıldı. "Yıl 2078 Hakan Ateş hala genel müdür" mesajıyla paylaşılan görselde Hakan Ateş'in ışık hızıyla seyahat ederken eski tip bir telefonla bankayı yönetmeye devam ettiği görüldü.

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