Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, dünyada gelir dağılımının hızla bozulduğunu söyleyerek, eskiden dünya nüfusunun yüzde 50'sini 43 aile tutarken bu sayının 10 yıl içerisinde 26 aileye düştüğünü belirtti.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarında Bloomberg HT'ye konuşan Ateş, dünya ekonomisinin yavaşladığını ve bu durumun dünyada daha korumacı ve daha milliyetçi liderliği ortaya çıkardığını kaydetti.

Ateş, "Dünya ekonomisi yavaşlıyor. Bu durum ABD’de de böyle ama özellikle ihracatı ön plana çıkmış olan Çin, Almanya ve Japonya gibi ülkelerin ekonomilerinin yavaşlaması, Almanya’nın resesyonun hemen kıyısından dönmesi bu kanıyı güçlendiriyor. Bu durum dünyada korumacı daha milliyetçi liderliği ortaya çıkarıyor" dedi.

Hakan Ateş, ekonominin yavaşlaması ile birlikte, ABD’de hükümet kapanmasının sert geçmesi ve Brexit’ten kontrolsüz çıkış gibi problemlerin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkelere olumlu bir bakış sağlayacağını belirtti.

'YURTDIŞINDAN KAYNAK ÇEKMELİYİZ'

2019 yılındaki kredi büyüme öngörüsü hakkında da bilgiler paylaşan Denizbank Genel Müdürü, "Yurtdışından kaynak çekmeye mecburuz. Kendi birikimlerimiz tasarruflarımız buna yetmiyor. Bunun için, finans sistemine güveni tesis edilmelidir. Uluslararası finans sistemi bizim bilançolarımızın durumuna bakıyor. Hem kamudan hem de özel sektör bankalarından sermaye artışları peş peşe geldi. Burada konu problemli veya yakın takipteki kredilerin nasıl yönetileceği, bu durumun iyi yönetilmesi yurtdışındaki güvenin tekrar tesis edilmesini sağlar. Tekrar fon akışının bize doğru olmasını bizden de sisteme doğru olmasını sağlayacak” diye konuştu.