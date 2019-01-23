İrlandalı rock grubu U2'nun solisti ve ONE kampanyasının kurucusu Bono, kapitalizmin "erdemli" olmadığını belirtti. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşma yapan Bono, kapitalizmin, "herhangi bir diğer izm'den" daha çok sayıda insanı yoksulluktan kurtardığı ancak "erdemli" olmadığı değerlendirmesi yaptı.

Bono, kapitalizmi "evcilleştirilmez ise önüne geçen herkesi lime lime edecek vahşi bir canavara" benzeterek, kapitalizmden fayda sağlamayanların "politikalarını popülizme yönlendirdiğini" dile getirdi.



Ünlü şarkıcı ve aktivist, geçmişte "küçük ekonomilere zorbalık ettiği için Büyük Şeytan" olarak nitelendirdiği Uluslararası Para Fonuna ( IMF ) ilişkin görüşlerinin değiştiğini ifade ederek, Başkanı Christine Lagarde'ı övdü.

ONE kampanyası, yoksullukla mücadelede eyleme geçmeleri yönünde hükümetler üzerinde baskı oluşturuyor.