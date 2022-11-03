Fatura talimatının 3 yıl taahhüt süresinde iptal edilmesi veya 3 ay üstü üste otomatik ödenmemesi durumda kıstalyevme hesabı yapılarak kalan süre promosyon ceza tutarı hesabınıza borç olarak yansıtılacaktır.

Kampanya 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz;

Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir.

Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.