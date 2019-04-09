Denizbank mesai saatleri nedir?

1938 yılında, Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak amacıyla bir devlet bankası olarak kurulan Denizbank, bugün özel banka teşebbüsü olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
1997'DEN SONRA DENİZBANK
1997 yılının başında, bir bankacılık lisansı olan Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan Denizbank’ı, Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia Ekim 2006’da bünyesine katmıştır. 6 yıl boyunca Dexia’nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren Denizbank, 28 Eylül 2012'den itibaren Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam ettikten sonra Mayıs 2019'dan beri merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Emirates NBD'nin iştiraki oldu.
Yurtiçinde ve Bahreyn'deki toplam 708 adet Denizbank şubesinin yanı sıra, Denizbank AG’nin toplam 43 adet şubesi bulunmaktadır.
DENİZBANK MESAİ SAATLERİ
Denizbank hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlar. Öğle tatiline 12.30’da giren Denizbank, 13.30’da tekrar çalışmaya başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00’a kadar mesaiye devam eder. Denizbank, hafta sonu yani Cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Denizbank ayrıca, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.
DENİZBANK İLETİŞİM VE ADRES BİLGİLERİ 2019
Denizbank Genel Müdürlüğü, Büyükdere Caddesi No: 141 Esentepe-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Denizbank Genel Müdürlüğüne 0212 348 20 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Denizbank Müşteri Hizmetleri telefon numarası ise 444 0 800; Denizbank Bireysel Telefon Bankacılığı telefon numarası 0850 222 08 00'dır. Denizbank müşterileri, telefon bankacılığı ile ilgili işlemlerini bu iki numara üzerinden gerçekleştirmektedir.
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