Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.327,06 %0,33
        DOLAR 42,8495 %0,05
        EURO 50,6714 %0,08
        GRAM ALTIN 6.181,77 %-0,18
        FAİZ 37,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,38 %0,89
        BITCOIN 86.892,00 %-0,88
        GBP/TRY 57,9221 %-0,18
        EUR/USD 1,1789 %-0,05
        BRENT 62,60 %0,35
        ÇEYREK ALTIN 10.107,19 %-0,18
        Haberler Ekonomi Para DenizBank'tan 100 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı - Para Haberleri

        DenizBank'tan 100 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı

        DenizBank, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile 100 milyon dolar tutarında yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi. İşlem ADB'nin Türkiye'de özel sektörde gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        DenizBank'tan 100 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DenizBank, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile 100 milyon dolar tutarında yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi. İşlem ADB’nin Türkiye’de özel sektörde gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini taşıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre 5 yıl vadeli yeşil tahvil, Bankanın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil bina yatırımları, emisyon azaltımı, su ve atık yönetimi ile sürdürülebilir ulaşım projelerinin finansmanında kullanılacak.

        "PORTFÖYÜMÜZDEKİ İKLİM DOSTU PROJELERİN PAYINI A RTIRACAĞIZ"

        DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “ADB’nin Türkiye’de özel sektör ile gerçekleştirdiği ilk işlemde DenizBank’ı seçmesinden ve düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmaya katkı sunacak bu kaynağı ülkemize kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Elde ettiğimiz 100 milyon dolarlık fonlamayı, iklim değişikliğine bağlı risklerin azaltılmasını hedefleyen çalışmalara uzun vadeli kaynak olarak aktaracağız. Bu işlemi, Türkiye’de yeşil tahvil piyasasının gelişimi ve iklim dostu yatırımların ölçeğinin genişletilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Mevcut durumda ihraç ettiğimiz yeşil tahvil tutarımız 453 milyon dolara, edindiğimiz yurt dışı kaynaklar içinde sürdürülebilirlikle ilintili fonlama payımız ise yüzde 53’e ulaştı. Önümüzdeki dönemde portföyümüzdeki iklim dostu projelerin payını daha da artıracak; sürdürülebilir fonlama yapımızı da aynı şekilde çeşitlendirerek; sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla etki oluşturan projelere verdiğimiz desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

        Asya Kalkınma Bankası Özel Sektör Operasyonları Genel Direktörü Isabel Chatterton, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “ADB’nin bu yatırımı, DenizBank’ın Türkiye’de iklim finansmanını ölçeklendirme hedefini desteklemenin yanı sıra, yeşil yatırımlara yönelik uzun vadeli finansman sağlama kapasitesini de güçlendirecek. Fonlamanın, özel sektörün Türkiye’de yeşil ekonomiye geçiş sürecindeki yatırımlara daha aktif katılımını, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim dayanıklılığı odaklı projelerin hayata geçirilmesini teşvik edeceğine inanıyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar