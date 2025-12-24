DenizBank'tan 100 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı

DenizBank, Asya Kalkınma Bankası (ADB) ile 100 milyon dolar tutarında yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi. İşlem ADB’nin Türkiye’de özel sektörde gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini taşıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre 5 yıl vadeli yeşil tahvil, Bankanın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil bina yatırımları, emisyon azaltımı, su ve atık yönetimi ile sürdürülebilir ulaşım projelerinin finansmanında kullanılacak.

"PORTFÖYÜMÜZDEKİ İKLİM DOSTU PROJELERİN PAYINI A RTIRACAĞIZ"

DenizBank Hazine ve Finansal Kurumlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “ADB’nin Türkiye’de özel sektör ile gerçekleştirdiği ilk işlemde DenizBank’ı seçmesinden ve düşük karbon ekonomisine geçişi hızlandırmaya katkı sunacak bu kaynağı ülkemize kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Elde ettiğimiz 100 milyon dolarlık fonlamayı, iklim değişikliğine bağlı risklerin azaltılmasını hedefleyen çalışmalara uzun vadeli kaynak olarak aktaracağız. Bu işlemi, Türkiye’de yeşil tahvil piyasasının gelişimi ve iklim dostu yatırımların ölçeğinin genişletilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Mevcut durumda ihraç ettiğimiz yeşil tahvil tutarımız 453 milyon dolara, edindiğimiz yurt dışı kaynaklar içinde sürdürülebilirlikle ilintili fonlama payımız ise yüzde 53’e ulaştı. Önümüzdeki dönemde portföyümüzdeki iklim dostu projelerin payını daha da artıracak; sürdürülebilir fonlama yapımızı da aynı şekilde çeşitlendirerek; sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla etki oluşturan projelere verdiğimiz desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.