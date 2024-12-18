Denize paslı ve yağlı su bıraktı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi, limanda denizi kirleten gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

DHA'nın haberine göre Türkiye'de deniz denetiminde yetkisi olan 2 büyükşehir belediyeden birisi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz denetimini tekne, insansız hava araçları ve su altı drone sistemiyle 24 saat kesintisiz sürdürüyor.

Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS) ile denizi kirleten gemilere müdahale eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak bir şikayet sonrası Mersin Limanı’nda denize kirli, paslı, yağlı su bırakan bir gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.