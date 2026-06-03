Denizli'de kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Giriş: 03 Haziran 2026 - 15:25 Güncelleme:
Denizli'de bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
AA'da yer alan habere göre ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan fabrikadan yükselen siyah duman kentin birçok yerinden görülüyor.
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