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        Haberler Gündem Denizli'de kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Denizli'de kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 15:25 Güncelleme:
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        Kauçuk fabrikasında yangın!

        Denizli'de bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan fabrikadan yükselen siyah duman kentin birçok yerinden görülüyor.

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