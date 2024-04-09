Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Fışkınlı (50) idaresindeki otomobil, Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Yusmak'ın (18) kullandığı motosikletle çarpıştı.

ARAÇLAR ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

AA'nın haberine göre; çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.