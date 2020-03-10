Denizlispor’da 16. haftada başlayan düşüş 22. haftaya kadar devam etti ve iç sahada alınan 1-0'lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek’le yollar ayrıldı.

Özdilek’ten boşalan koltuğa Bülent Uygun’un gelmesiyle Denizlispor adeta yeni bir kimliğe büründü. Göreve geldikten sadece 2 gün sonra Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkan Bülent Uygun, beklenmedik bir sonuç alsa da etkisini sonraki 2 maçta gösterdi.

Sahasında Yeni Malatya’yı 2-0’lık skorla yenen yeşil-siyahlılar, son olarak da İstanbul’da Fenerbahçe mücadelesinden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.