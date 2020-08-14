Hırvat teknik adam için yarın saat 13.00'te Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek. Futbolculuk döneminde Real Madrid, Barcelona ve Sevilla gibi dev kulüplerin yanı sıra 1998 Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlayan Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyen 51 yaşındaki Prosinecki, ülkemizde 2012-13 sezonunda ve geçen sezon Kayserispor'u çalıştırmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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