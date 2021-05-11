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Denizlispor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Beşiktaş'ın 3, Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde bulunan Galatasaray, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak istiyor.

Denizlispor - Galatasaray CANLI YAYIN! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Beşiktaş'ın 3, Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde bulunan Galatasaray, Denizlispor'u yenerek Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı sonuçlarını bekleyecek.

DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Sakıb, Fabiano, Hasan, Tusha, Muhammet, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Ali Yavuz Kol, Rodallega
YEDEKLER: Hüseyin, Emirhan, Görkem, Özgür, Mehmet Ali, Ferhat, Dosevi, Mesanovic

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil
YEDEKLER: Okan, Şener, Henry, Linnes, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

SAAT: 20.30
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
STAT: Denizli Atatürk
YAYIN: beIN SPORTS 3

Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.

GÖZLER BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE MAÇLARINDA OLACAK

Galatasaray bu maçını kazanması durumunda Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin ise Sivasspor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

- 81 puanlı lider Beşiktaş ligde ipleri elinde tutuyor. Siyah beyazlılar son iki maçtan 4 puan çıkarması durumunda rakiplerin durumuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Beşiktaş'ın 4'ten daha az puan alması halindeyse Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları şampiyonu belirleyecek.

- Liderle puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe; son iki maçını kazanarak, ikili averajda gerisinde olduğu Beşiktaş'ın 2 puandan fazlasını kaybetmesini bekleyecek.

- İkili averajda Beşiktaş ile durumu eşitleyen Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı ise üstün durumda. Zirveden 3 puan uzaktaki sarı kırmızılılar, her iki rakibinin de hata yapmasını kollayacak.

AVERAJA KALIRSA NE OLACAK?

Ligde şampiyonluk ikili veya üçlü averaja da kalabilir. İkili averajda Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı üstün durumda. Beşiktaş ile Galatasaray arasında ise eşitlik söz konusu.

Bu durumda bu iki takım aynı puanda bitirirse genel averaja bakılacak. Burada ise Beşiktaş +6 averaj Galatasaray'ın önünde. Üç takım ligi aynı puanda bitirirse üçlü averajda üstün olan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edecek.

ÜÇ İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan, Ryan Donk ve Etebo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SON YEDİ MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 müsabakada yenilmedi.

Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 4 müsabakayı kazanan Galatasaray, 7 maçta 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

42. RANDEVU

Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 42. kez birbirlerine rakip oluyor.

İki ekip arasında geride kalan 41 maçın 27'sini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı takımın toplam 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 6-1 kazandı.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, 1983-1984 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde Denizli'de 20 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 3'ünü yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gol gördü.

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