Alüminyum bileşenleri içeren deodorantın Alzheimer hastalığına yol açabildiğini söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Fikret Kaya, deodorant ve parfüm alırken dikkat edilmesi hususlar hakkında bilgiler verdi.

KANSERE YOL AÇABİLİR Mİ?

Dr. Kaya, bazı insanların özellikle koltuk altlarının deodorantlara karşı hassasiyet gösterebileceğini söyleyerek, “Tahriş veya kızarıklık gibi reaksiyonlar görülebilir. Deodorantlara karşı hassasiyet çoğunlukla vücut kokusunu maskelemek için eklenen parfüm, alkol veya alüminyum tuzları gibi diğer bileşenlere karşı tepkiden kaynaklanır. Alüminyum temelli bileşiklerin deriden emilerek östrojen benzeri etki göstereceği iddia edilmektedir. Östrojen meme kanseri hücrelerinin gelişmesini teşvik edebileceğinden kanser gelişimi ile alüminyum bileşiklerinin rolünün olabileceği düşünülmüştür” dedi.

ALÜMİNYUM ALZHEIMER HASTALIĞININ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ

Dr. Fikret Kaya şu bilgileri verdi: “Alzheimer hastalığının yükselen insidansı ile antiperspirant (terlemeyi ortadan kaldırmak için tasarlanan bir kozmetik ürün) ve deodorant kullanımı arasında ilişki olabileceği dikkat çekmektedir. Alüminyum, Alzheimer hastalığı gelişiminde risk faktörlerinden biridir. Parabenlerde olduğu gibi, alüminyumun oral ve çevresel maruziyetinden dolayı bu hastalık gelişimiyle aniperspirant ve deodoant kullanımı arasındaki ilişkiyi belirlemek oldukça zordur.

Genel alüminyum maruziyetinin azaltılmasıyla Alzheimer hastalığının gelişme riski düşürülebilir. Deodorantların içeriklerinde kanserojen etkili maddelerden amonyak, formaldehit, quaternium-18, koku amaçlı BHT ve BHA, renklendirme amaçlı FDC blue-1, FDC yellow-5, FDC green-3, DC red-33, DC green-5, FD Cred-4, FDC yellow-6 maddeleri de bulunabiliyor. Cildimize doğrudan uyguladığımız bazı ürünler, geçirgenliğin yüksek olması nedeniyle doğrudan vücudumuza girip kılcal damarlarımız yoluyla kan dolaşımına katılabilir. Eğer toksik ve kanserojen bir madde içeriyorsa vücudumuza bu zararlı maddeleri de almış oluruz. Özellikle koku verme amacıyla eklenen metilen klorid, toluen, metil etil keton, etilen glikol gibi değişik toksik kimyasallardan uzak durmak gerekir.”

DEODORANT SEÇERKEN BU MALZEMELERE DİKKAT!

Dr. Fikret Kaya, deodorant seçerken dikkat edilecek hususları şöyle sıraladı: “İlk dikkat edeceğiniz nokta, deodorantınızın koku giderici alüminyum bileşenlerini içermemesi olmalıdır. Alüminyum emilerek kan dolaşımına girerse vücutta birikir. Bunun Alzheimer hastalığına yol açabileceği öne sürülmektedir.

Eğer deodorant etiketinde metil, etil, propil, benzil, butil yazılıysa o ürünü almayın. Bunlar parabenler denilen ve toksik petrokimya bileşik türevlerinden toulen içerir. Eğer yutar veya solursanız sarhoşluk etkisi yapar. Deriyle teması bile oldukça etkilidir. Yapılan araştırmalarda toulen maddesine sık maruz kalma halinde üreme fonksiyonları üzerine olumsuz sonuçlar görülmüştür. Bunu östrojen benzeri etkileriyle yaptığı öne sürülüyor. Ayrıca 10 yıldan fazla süredir parabenlerin kanser gelişiminden sorumlu maddeler arasında olduğu biliniyor.

Triklosan bir tür ‘pestisit’ olarak kabul edilmektedir. Yağ hücrelerinde depolanır. Deriyi tahriş eder ve kontakt dermatite neden olabilir. Sonuç olarak alacağınız deodorantın ya da anti-perspirantın etiketini mutlaka okuyun. Bitkisel gliserin, bioflavanoidler ve liken, otlar veya bitkisel özler, iyonize su ve distile su, yeşil çay, aleo vera ve kabartma tozu gibi doğal malzemeler içeren ürünleri tercih edin.”