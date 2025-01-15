Depay imzayı attı: Sözleşmesi dudak uçuklattı!
Atletico Madrid ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservisini elinde bulunduran Memphis Depay, Brezilya ekibi Corinthians ile anlaştı. Hollandalı yıldızın kazanacağı ücret dudak uçuklattı.
Bonservisini elinde bulunduran Hollandalı yıldız Memphis Depay, Brezilya'nın Corinthians ekibiyle el sıkıştı.
SÖZLEŞMESİ DUDAK UÇUKLATTI
Brezilya basınında yer alan habere göre; Memphis Depay'ın Corinthians ile olan sözleşmesindeki maddeler ortaya çıktı.
• Maaş: 4.5 M€
• İmaj hakları: 4.5 M€
• Bonus: 5.5 M€
• Serbest kalma maddesi: 10 M€
• Sonraki satıştan oyuncuya %50 pay
• 1 malikane
• Menajeri için 1 villa
• 2 zırhlı araç, her araç için şoför
• Brezilya ile Avrupa arasında 24 adet business uçak bileti
• 1 özel şef
• Arena Corinthians'ta 1 loca
9 GOL 2 ASİST
Memphis Depay, geçen sezon Atletico Madrid'de 31 kez forma giyerken 9 gol, 2 asistle oynadı.