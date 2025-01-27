Deplasman kabusu bitmiyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. Haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, öne geçtiği maçta puan kaybına engel olamazken deplasmandaki kötü gidişini de sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'de dış sahada üst üste 7. maçta da kayıp yaşadı.

Beşiktaş, bu süreçte Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor ile berabere kalırken Galatasaray ile Adana Demirspor'a mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 16 puan kaybetti. Beşiktaş, bu maçlarda rakiplerine birden fazla gol atamazken hücumda da etkisiz bir performans ortaya koydu.