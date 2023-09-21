DEPREM | 21 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

DEPREM | 21 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Peki, 21 Eylül 2023 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede? İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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