Soluğu Hatay’da alan ve "Antakya bölgesine gidince 'bu başka bir şey' dedim. Gölcük depremini de gördüm ama çaresizliği orada gördüm" diyen Manço, yardım çalışmalarına katıldı, bölgedeki çocuklarla oyun oynayarak onlara destek oldu.