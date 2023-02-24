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Deprem bölgesinden Doğukan Manço'yu duygulandıran mesaj

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Hatay'daki yardım çalışmalarına katılan Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Doğukan Manço, deprem bölgesindeki bir enkazın üzerinde babası Barış Manço'ya ait şarkı sözlerinin buılunduğu duvar yazısını paylaştı

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  • Deprem bölgesinde Doğukan Manço'yu duygulandıran mesaj - Deprem haberleri

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremler sonrasında Doğukan Manço da pek çok ünlü gibi afet bölgesindeki insanların yardımına koştu.
  • Deprem bölgesinde Doğukan Manço'yu duygulandıran mesaj - Deprem haberleri

    Soluğu Hatay’da alan ve "Antakya bölgesine gidince 'bu başka bir şey' dedim. Gölcük depremini de gördüm ama çaresizliği orada gördüm" diyen Manço, yardım çalışmalarına katıldı, bölgedeki çocuklarla oyun oynayarak onlara destek oldu.
  • Deprem bölgesinde Doğukan Manço'yu duygulandıran mesaj - Deprem haberleri

    Deprem bölgesinden sık sık çağrıda da bulunan ve sosyal medyadan takipçilerini bilgilendiren Manço'nun son paylaşımı duygulandırdı.

  • Deprem bölgesinde Doğukan Manço'yu duygulandıran mesaj - Deprem haberleri

    "KİMSE GÖÇMEZ BU DÜNYADAN MAL İLE"

    Doğukan Manço, bir enkazın üzerinde babası Barış Manço’nun 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' şarkısına ait 'Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile' sözlerinin bulunduğu duvar yazısını paylaştı.

    Fotoğrafı Manço'ya bir takipçisi gönderdi.
  • Deprem bölgesinde Doğukan Manço'yu duygulandıran mesaj - Deprem haberleri

    İstanbul'un Moda semtinde bulunan evinde kalp krizi geçiren Barış Manço, 1 Şubat 1999'da hayatını kaybetmişti.

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