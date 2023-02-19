Kahramanmaraş depremi sonrası yıkım meydana gelen 11 ilde yarı yıl tatili uzatıldı. Daha doğrusu yarı yıl tatilinin bitip oklulların açılacağı gün deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından da tüm ülkede iki hafta okulların açılış tarihi ertlendi. Bununla birlikte deprem bölgesinde okulların açılacağı tarih diğer illerden daha ileri bir tarihe ertelendi. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte 11 ilde okulların açılacağı tarih...