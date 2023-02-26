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Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi 2023: 10 ilde okullar ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremin ardından Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş başta olmak üzere 81 ilde eğitim öğretime ara verilmişti. 71 ilde okullar 20 Şubat Pazartesi günü açılırken depremden etkilenen 10 ilde ise eğitime kademeli olarak açılacağı MEB tarafından açıklandı. İşte, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta okulların açılacağı tarih...

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  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    Deprem bölgesinde okulların açılış tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından 10 ilde eğitim öğretime verilen ara uzatıldı. Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş dışındaki 71 ilde okullar 20 Şubat Pazartesi günü itibarıyla açılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 10 ildeki okulların 3 kategoriye ayrıldığını ve kademeli olarak açılacağı açıklandı. İşte, 10 ilde okulların açılacağı tarih...
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    71 İLDE OKULLAR AÇILDI!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamalarında bulunmuştu. Bakan Özer "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    "71 İLDE EĞİTİMİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLATACAĞIMIZI AÇIKLAMIŞTIK"

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    "DEPREM BÖLGESİNDE 1 MART'TA EĞİTİM BAŞLAYACAK DEMEDİK"

    Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de.
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde, sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacaklarını ifade eden Bakan Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını söyledi. 
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    Bakan Özer ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Bakan Özer, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." dedi.
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    10 İLDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHLERİ

    Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'ta,

    Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta ve

    Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'ta okullar açılacak.
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    "10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARAMIYORUZ"

    Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız.

    10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık.
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    RİSKLİ BULUNAN 93 OKULDAKİ ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLECEK

    Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    "YENİ ÖĞRETMENLER DE ATAYACAĞIZ"

    İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    AİLESİNİ KAYBEDEN ÖĞRETMENLER

    O öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz. Aynı zamanda psikososyal destekle ilgili de destekleri veriyoruz.
  • DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023 | Deprem bölgesinde 10 ilde okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı?

    SINAV TARİHLERİ

    Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

    Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz.

    Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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