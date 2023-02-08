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Fay hattı sorgulama ekranı: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Türkiye Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli büyük depremler ile sarsıldı. Yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından fay hattı sorgulama ekranı araştırmaları ve Türkiye fay hattı üzerinde olan il ve ilçeler gündeme geldi. İşte detaylar...

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  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında  fay hattı sorgulamaları hız kazandı. Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile fay hattı sorgulama ekranını haberimizde derledik. İşte fay hattı sorgulama ekranı ile fay türleri ve aktif fay hatları hakkında merak edilenler...
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

    Aşağıdaki adrese tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    FAY HATTI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    E- devlete giriş yaptığımızda parselimizin zemin özelliklerini de görebiliyoruz. Dolayısıyla doğal afet anlamında çok net bilgilere sahip olabiliriz. Bunların yanı sıra en önemli şey binaların güvenliğidir. Binalarda mühendislik hizmeti alınmamışsa o bina güvenli bina değildir. Öncelikle zemin etüdü yaptırılması gerekiyor. Bu etütle fay hatlarına ne kadar mesafede olduğu bilinmelidir. Ev fay hattının üzerindeyse ona göre tedbirler alınabilir. Zemin etüdü mevcut binalara da yapılmaktadır. Sadece yeni yapılan binalar değil. Bundan sonra beton, demir ve proje uygunluğunu test ederek güvenli bir bina olup olmadığını net şekilde öğrenebilir. Eğer bina sağlam değilse güçlendirme yapılabilir.

    MTA 2023 FAY HATTI SORGULAMA EKRANI
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    FAY NEDİR?

    Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    FAY TÜRLERİ NELERDİR?

    Dogrultu Atımlı Fay

    Bu tür fay düzlemleri, yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda olan ve yerin içine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluşturduğu yanal atımlı faylardır. Bu faylar, atımlarina öre sağ ya da sol yönlü olabilirler. Kuzey Anadolu Fayı, sağ; Doğu Anadolu Fayı ise sol yönlü doğrultu atımlı faylardır.
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    Diri Fay

    Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel şekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    Normal Atımlı Fay

    Bu tür faylarda fay düzleminin bir tarafındaki blok yükselirken diğer tarafındaki düşerek uzaklaşır. Burada hareket yine göreceli olarak gelişmektedir. Bir başka değişle, bir blok yükselirken diğeri yerinde durabilir yada bir taraf yerinde dururken diğer taraf düşebilir. Örneğin; 1970 Gediz ve 1995 Dinar depremi ile ilgili faylar bu türden normal atımlı faylardır.
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    Ters Atımlı Fay

    Bu tür faylar da düşey atımlı faylar olup, yalnızca fay düzlemi boyunca hareket eğim yönüne göre ters yönde olmakta ve bloklar birbirine göre yaklaşmaktadır. Örneğin; 1975 Lice depremi ile ilgili faylar ters atımlı faylardır.
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    Verev (Oblik) Atımlı Fay 

    Fay düzlemi boyunca ortaya çıkan hareketin hem düşey hem de yatay yönde olduğu faylardır.
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    İŞTE FAY HATTI ÜZERİNDEKİ 110 İLÇEMİZ

    45 il alanının içinde kalan ve fay hattı üzerinde bulunan ilçelerimiz şu şekilde;

    ADIYAMAN: Gölbaşı

    AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

    ANKARA: Şereflikoçhisar

    ANTALYA: Demre

    AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

    BALIKESİR: Gönen, Manyas

    BATMAN: Kozluk

    BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

    BOLU: Gerede, Yeniçağa
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

    ÇANAKKALE: Çan, Yenice

    ÇORUM: Laçin

    DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

    DİYARBAKIR: Lice

    DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

    ELAZIĞ: Palu, Sivrice

    ERZİNCAN: Üzümlü
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    ESKİŞEHİR: İnönü

    GAZİANTEP: İslahiye

    HAKKARİ: Şemdinli

    HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

    ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

    İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

    K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

    KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    KIRIKKALE: Keskin

    KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

    KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

    KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

    KÜTAHYA: Gediz, Simav

    MALATYA: Akçadağ

    MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

    MERSİN: Çamlıyayla, Mut
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    MUĞLA: Menteşe, Milas

    MUŞ: Korkut, Varto

    NİĞDE: Altunhisar, Bor

    OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

    SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

    Ş.URFA: Bozova
  • DEPREM FAY HATTI SORGULAMA 2023 | Türkiye haritası ile evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evimin altında fay hattı var mı?

    SİİRT: Eruh

    ŞIRNAK: Beytüşşebap

    SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

    TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

    VAN: Çaldıran, Özalp

    YALOVA: Altınova, Çınarcık

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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