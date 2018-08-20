Ebru Yaşar, Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel 1'nci Peynir Festivali'nde konser verdi. Yaşar, şarkılarıyla dün öğle saatlerinde yaşanan 4.8'lik depremle sallanıp korku dolu anlar yaşayan Kahramanmaraşlıların morallerini akşam verdiği konserde seslendirdiği şarkılarla yerine getirdi.

'Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Gözlerimde Gece Oldu' ve 'Helalim' gibi şarkılarıyla konser alanında duygusal anlar yaşatan Ebru Yaşar, ''Zamanımız olsa da sabaha kadar eğlenip halaylar çeksek. Yüzlerinizdeki tebessümü ve coşkuyu gördükçe elime mikrofonu aldığım güne, bana bu mesleği nasip eden Rabbime şükrediyorum. Böylesine büyük bir sevgiyi Allah her kuluna nasip etmez'' dedi.

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