Marmara Denizi'nde peş peşe iki deprem meydana geldi. Marmara Ereğlisi açıkları ve Mürefte açıklarında meydana gelen depremler büyük tedirginliğe neden oldu. Öte yabndan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden geçen iki ayın ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Pek, son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?